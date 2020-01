Vind 't Brabants Buske en win kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf

EINDHOVEN -

Nog een maand en dan is het carnaval! En dat trappen we zoals ieder jaar groots af met 3 Uurkes Vurraf. Veel carnavalsvierders hopen een van de kaartjes te winnen die gratis worden verloot. Maar er is een manier om je plekje bij 3 Uurkes Vurraf nu al veilig te stellen.