Digitaal een afspraak maken met de gemeente kan weer na Citrix-alarm

Inwoners van Waalwijk kunnen weer digitaal afspraken maken en persoonsgegevens laten aanpassen. Volgens een woordvoerder werkt alles weer en is er geen gevoelige informatie in gevaar geweest.

Tilburg

Ook Tilburg gaf vrijdag een waarschuwing af dat de website mogelijk niet te gebruiken is voor het maken van afspraken. "Dit weekend is echter gebleken dat alles gewoon heeft gewerkt en dat alle informatie goed bij ons is binnengekomen,'' vertelt een medewerker. De ambtenaren van de gemeente kunnen voorlopig echter nog niet vanuit huis werken.

Citrix is een systeem waarmee veel instellingen thuiswerken voor hun medewerkers mogelijk maken. In december bleek er een lek in deze software te zitten. Veel gemeenten hebben daar maatregelen voor moeten nemen. In Amsterdam en Rotterdam kunnen ambtenaren sinds maandag wel weer thuiswerken.