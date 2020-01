Basisschool van zwak naar excellent in 7 jaar: met dank aan de ouders en de schoolhond

Basisschool De Touwladder in Sint-Michielsgestel is in zeven jaar opgeklommen van 'zwak' naar 'excellent'. Op die prestatie is directrice Jacqueline Kenter ontzettend trots. ‘’Het is fijn dat we erkenning krijgen voor al dat harde werken.’’ Sint-Michielsgestel doet het sowieso goed met nog drie excellente scholen: OBS de Bolster, Gymnasium Beekvliet en Kantalis Rafaël.

Maar liefst elf Brabantse scholen mogen zich voortaan ‘excellent’ noemen. De scholen bieden onderwijs op een hoog niveau en onderscheiden zich op een bepaald gebied. Ze geven bijvoorbeeld extra aandacht aan hoogbegaafde kinderen of geven extra lessen over sport en voeding.



De Touwladder werd in 2013 door de onderwijsinspectie bestempeld als ‘zwak’. ‘’We merkten dat zes jaar geleden de werkdruk erg hoog was. De organisatie van een Sinterklaasmiddag was even belangrijk als het geven van rekenles. Daardoor werd iedereen slordig.’’

De directrice besloot voor hulp aan te kloppen bij de ouders. Zij namen de organisatie van evenementen op zich. Toen die taak eenmaal uit handen was gegeven, begon de school zich snel te ontwikkelen. De school ging in een jaar tijd van zwak naar voldoende en steeg in 2018 zelfs naar een ‘goed’.

‘Gespreid leiderschap’

De titel excellent krijgt De Touwladder omdat ze werkt met ‘gespreid leiderschap’. Dat houdt in dat de school een aantal expertiseteams heeft. Zo is er bijvoorbeeld een ‘taalteam’. Dit team heeft een kwaliteitskaart ontwikkeld waarop staat wat goed taalonderwijs moet bevatten. Dat controleert of de andere leerkrachten op school zich houden aan de eisen die daarbij horen. De directrice houdt het algemene overzicht.

Ook hebben ouders en kinderen een grote rol binnen de school. De leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat De Touwladder bijvoorbeeld een schoolhond heeft. "Kinderen kunnen zo leren hoe ze met de behoeftes van zo'n beest om moeten gaan", zegt Jacqueline. "Ze laten hem uit, verzorgen zijn vacht en geven hem koekjes."

Het keurmerk voor de excellente school is bedoelt als extra stimulans voor scholen om zich te blijven vernieuwen en verbeteren. Alleen een school die de titel goed heeft omdat ze over de hele linie bovengemiddeld scoort, kan een aanvraag doen om excellent te worden.