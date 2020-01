Frans Bauer en Rapper Donnie hebben een vette hit op YouTube

Alles wat ze aanraken verandert in goud: Frans Bauer en rapper Donnie hebben met hun 'Geen centen maar spullen' een vette hit te pakken. Hun nummer is nummer 1 trending op YouTube.

Dat heeft zelfs Frans Bauer, na een muziekcarrière van vijfentwintig jaar, nog nooit meegemaakt vertelt hij in het programma Muziek & Zo van Omroep Brabant. "Dit overtreft alles. We staan bijna overal nummer 1! Heel Nederland zingt het. Ik krijg filmpjes doorgestuurd van kids die het zingen, mensen zingen mee in de auto. Het is schitterend."

In de videoclip die bij het nummer hoort, zien we een Frans Bauer zoals we die nog niet eerder zagen. Achterop de scooter bij Donnie, uitgedost als rapper met veel blingbling: het is een beeld dat wel even wennen is.

"Ik moet eerlijk zeggen, het is een Frans Bauer die je zelden ziet. Een Frans die ik niet ben." Maar voor een keer is het wel heel lollig, vindt de zanger zelf ook. "Je kunt het niet uitleggen, je moet de clip eigenlijk zien. Maar het is een heel leuke, bizarre, eigentijdse clip geworden."

Ondertussen stromen de aanvragen voor interviews en optredens binnen. Wie Frans Bauer graag samen met Donnie ziet optreden, moet toevallig al kaartjes hebben voor het optreden van de rapper in Paradiso in Amsterdam komende zaterdag. Daar treedt Bauer op als gastartiest. Die show is stijf uitverkocht. Maar: er wordt gekeken of de twee vaker samen kunnen optreden. "We worden overspoeld met aanvragen", vertelt Frans. "We gaan kijken wat er allemaal kan. Ik ben zelf ook op tournee, dus we moeten even kijken welke datums nog kunnen."

Ondertussen geniet Bauer van het succes van het nummer. "Als je dit na vijfentwintig jaar nog mag meemaken, dat is toch geweldig? Ik was in de supermarkt, willen er ineens allemaal kids met mij op de foto. Ik dacht, wat gebeurt er nu weer?"

Ook rapper Donnie is enthousiast over het succes van de samenwerking. Hij deelt een screenshot van de nummer 1-notering op zijn kanaal. "Ongelovelijk!", schrijft hij erbij.

De samenwerking tussen Frans Bauer en rapper Donnie zag vier dagen geleden het levenslicht. Dat het een nummer is met hitpotentie bleek al snel, toen het nummer direct de nummer 1 in de hitlijst van iTunes werd.