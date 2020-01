Meesterinbreker die het voorzien had op geld en sieraden, moet acht jaar brommen

Een zeer professionele woninginbreker (57) die tussen 2015 en 2017 regelmatig toesloeg in Oost-Brabant verdwijnt voor acht jaar in de cel. Zijn even oude vrouw moet 3,5 jaar brommen voor haar aandeel en hun 29-jarige dochter krijgt een taakstraf van 50 uur omdat ze gestolen geld uitgaf.

Volgens de rechters gingen de man en zijn handlangers geraffineerd te werk. Zo sloegen ze steevast toe aan het begin van de avond. De 57-jarige man die nu in het Vlaamse Poppel woont, werkte hele wijken in één keer af. Hij klom in korte tijd een aantal woningen binnen via de eerste of tweede etage en nam meestal contact geld, horloges en sieraden mee. De man sloeg zeker 25 keer toe, onder andere in Empel, Helmond, Deurne, Asten, Uden en Oirschot.

Naast de drie gezinsleden werd ook een 66-jarige vrouw uit Waalwijk veroordeeld. Zij moet 2,5 jaar het gevang in omdat ze de inbreker rondreed tijdens zijn rooftochten. Per rit verdiende zij daar 100 tot 150 euro mee.

Eigendommen met emotionele waarde

Met de opbrengsten kochten de inbreker en zijn vrouw meerdere auto's, woningen en betaalden zij verbouwingen. Nu moeten de twee de schade van een groot aantal slachtoffers vergoeden. Dit komt erop neer dat zij hen in totaal ruim 100.000 euro moeten betalen.

Ook moeten de man en zijn vrouw ieder ruim 300.000 euro illegaal gewin aan de Staat betalen. Twee huizen en twee auto’s die in beslag waren genomen, krijgen ze niet meer terug.

De man en zijn vrouw krijgen een relatief hoge straf voor de woninginbraken. De rechters kozen hiervoor omdat de man zeer doordacht te werk ging en ook persoonlijke eigendommen van grote emotionele waarde meenam. Bovendien was de man al meerdere keren veroordeeld.