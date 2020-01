Ontdekkingstocht na het instorten van de Pearle aan de Markt in Den Bosch is bijna voorbij

Toen het pand van de Pearle Opticien in 2016 instortte, viel er een gat op de hoek van de Markt in Den Bosch. Voor archeologen was dit een plek waar veel te ontdekken viel. Nog heel even, want binnenkort wordt er iets nieuws gebouwd op deze bijzondere plek.

Toen het winkelpand instortte, werd de zijmuur van De Kleine Winst ernaast zichtbaar. Dit is het huis waar de vader van Jeroen Bosch een atelier had en waar de wereldberoemde kunstschilder zijn jeugd doorbracht. De Kleine Winst wordt gerestaureerd en wordt straks het Huis van Bosch, een soort museum over Jeroen Bosch.

Met wat fantasie

Archeoloog Ronald Glaudemans van Erfgoed ’s-Hertogenbosch ziet als een van de weinigen iets in de ruïne die er nog over is van de ingestorte optiek. Met wat fantasie zie je in de muren natuurstenen goten die honderden jaren geleden de afwatering verzorgden. Voor een leek onzichtbaar, maar een archeoloog kan het zien. Op de buitenmuur is ook een deel van een muurschildering te zien die ook in het Jeroen Bosch-pand te zien is.

Archeologen ontdekten dat er voor de bouw van De Kleine Winst nog een ander huis op die plaats heeft gestaan. Na de stadsbrand van 1419 is dat stadskasteel vervangen door drie andere huizen, waaronder De Kleine Winst.

Ronald Glaudemans: “Wij koesteren onze stad. We willen de stad behouden. Daarom is het goed dat we kennis vergaren over hoe de stad vroeger in elkaar zat en die kennis komt van pas om restauraties goed te kunnen uitvoeren."

Winkel met woningen

Nog even en het is weer voor eeuwen verdwenen achter de muren van een winkel met twee woningen die op de plek van de Pearle komt. Dan is er niets meer te zien van dit oude stukje van de stad Den Bosch.