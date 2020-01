Gezellig bij elkaar in een lekkende tent is wat lastig, maar een nieuwe tent mag niet

"De mensen hier hebben niets anders. Als dit verdwijnt raken ze hun enige uitje kwijt en vereenzamen ze", zegt Betsy Welts. Samen met Annie Valk en Guus Hurkmans beheert ze Peters Hofje. Er worden allerlei activiteiten gehouden voor de veelal oudere bewoners van de Hofstad in Waalwijk. Er worden 3D-kaarten gemaakt, er wordt jeu de boules gespeeld op de baan naast de tent en één keer per maand is er een bingo.

Tekst gaat verder na het filmpje

Peter Lieshout zag acht jaar geleden dat de mensen in het complex vereenzaamden. Hij besloot daarom een ontmoetingsplek te maken in de binnentuin van de Hofstad. Er stonden eerst parasols in het midden van het hofje, maar dat was niet ideaal. "Als je dan een kaartje ging leggen, waaiden alle kaarten van tafel en in de herfst en winter ging je er niet zitten vanwege de kou en regen", zegt Guus Hurkmans.

De tent heeft inmiddels een houten vloer, een keukentje en een grote tafel met flink wat stoelen. "We hebben het in de loop van de jaren met steun van de gemeente en door zelf hard te sparen helemaal aangekleed", zegt Welts trots. Tijdens het grote eindejaarsfeest maken alle bewoners zelf hapjes voor het buffet en voor bepaalde drankjes wordt een kleine bijdrage gevraagd zodat er inkopen gedaan kunnen worden.

Alternatieven

Zolang de tent nog staat, wordt hij gedoogd door Casade, maar er mag geen nieuwe tent komen, kregen de beheerders te horen. "Wij hebben met de beheerders ook gesproken over alternatieve plekken voor structurele voorzieningen", laat Angela Jansens namens de wooncorporatie weten. Alleen de bewoners willen niets van die alternatieven weten. Ze zijn te ver weg of te klein.

Zo stelde Casade voor om op de tweede etage van Hofstad, in de hal bij de lift en de trap, een permanente ontmoetingsplek in te richten. Guus Hurkmans moet erom lachen. "Ik ben twintig jaar huismeester geweest in de Hofstad, dat kan helemaal niet. Je zit dan in de loop. Dat wordt nog leuk als de brandweer of ambulancebroeders erlangs moeten en het is ook veel kleiner dan wat we nu hebben."

Eisen

Volgens de beheerders is er geen specifieke reden gegeven waarom Casade de tent niet meer op hun grond wil hebben. Jansens zegt namens de corporatie dat veiligheid een aspect is: "We hebben onze twijfels over die gaskachel en of dat wel veilig is? Daarnaast willen we dat er voldoende draagvlak is en dat de continuïteit van Peters Hofje wordt gewaarborgd."

Dat is volgens Guus geen probleem. "Die gaskachel staat er al even en dat was voorheen geen probleem. De gasfles staat buiten en ik zie er persoonlijk op toe dat hij veilig gebruikt wordt." Wat draagvlak betreft, zit het volgens de beheerders ook wel goed: "We hebben een handtekeningenactie gehouden. Vrijwel iedereen was vóór Peters Hofje in de huidige vorm."

Overleg

De drie beheerders snappen niet dat Casade het ontmoeten in de binnentuin wil stoppen, maar dat wil de wooncorporatie ook niet, zegt Angela Jansens: "Wij willen ontmoetingen juist stimuleren. Een tent in Peters Hofje is daarvoor een mogelijkheid. Wij begrijpen dat de bewoners hechten aan de huidige plek." Dat is een ander verhaal dat wat de beheerders hebben gehoord in eerste instantie en ze reageren dan ook verbaasd op die uitspraak.

"Misschien dat de media-aandacht ze op anderen gedachten heeft gebracht, maar dit is mooi. Toevallig zijn we ook net gebeld door het wijkteam om een afspraak te maken voor een overleg. Dat hadden ze eerst afgezegd." Ze hopen dat de tent kan blijven staan en de ontmoetingsplek behouden blijft. "Al mogen we er maar een nieuw dak op zetten zodat het regenwater niet meer naar binnen loopt. Dan zijn we al blij en kunnen we verder."