Oplichter neemt Aston Martin mee naar Spanje en knalt daar tegen de Guardia Civil

De kater is groot bij Classic Park in Boxtel. Vrijdag ging een meesteroplichter er vandoor met een exclusieve Aston Martin DB9. De man zou nog terugkomen om de auto van 50.000 euro te betalen, maar kwam niet meer terug en reed rechtstreeks naar Spanje. Daar eindigde het avontuur na een aanrijding met de Guardia Civil, de Spaanse politie.

De Aston Martin lijkt dus teruggevonden te zijn, maar hoe groot de schade is, weet Anton van Dijke van Classic Park nog niet.

De diefstal van de sportwagen zorgde voor veel stress bij het Boxtelse autobedrijf. "De man liet een dure BMW met Spaanse kentekenplaten achter als onderpand, maar die auto bleek ook van diefstal afkomstig te zijn", zegt Van Dijke.

De oplichter sloeg zijn slag afgelopen vrijdag. "Wij waren heel druk, er waren veel klanten en door een beurs in Maastricht waren wij onderbezet, anders was dit nooit gebeurd. Normaal is onze thuisbasis veel steviger", legt de autohandelaar uit.

Restaurants

Volgens Anton van Dijke is hij het slachtoffer geworden van een gewetenloze oplichter. De man zou in Brabant vaker auto's hebben meegenomen zonder te betalen. Ook zou hij vaak uitgebreid eten in restaurants zonder te betalen. Het nieuws over de gestolen auto werd door Classic Park gedeeld op Facebook. Dat heeft wel geholpen zegt Van Dijke: "Een internationale vrachtwagenchauffeur herkende de auto en zag hem in Spanje staan."

De meesteroplichter is door de Spaanse politie in de kraag gevat. Van Dijke denkt dat hij er niet mee weg zal komen en een gepaste straf krijgt. Voor het Boxtelse bedrijf is het voorval reden om nog eens alle puntje op de i te zetten. "Wij hebben sluitende procedures, zo rijdt er altijd iemand mee met een proefrit, maar we gaan alles nog eens doornemen." Wanneer de auto terugkeert naar Boxtel is nog afwachten.