Drie overvallers gezocht van tankstation aan Ringbaan-Noord in Tilburg

Een medewerkster van een Tamoil tankstation aan de Ringbaan Noord in Tilburg kreeg de schrik van haar leven toen ze bij een overval een pistool tegen haar hoofd gedrukt kreeg. De politie is op zoek naar drie daders.

De overval vond plaats op 20 oktober vorig jaar, rond 20.00 uur. In Bureau Brabant vraagt de politie aandacht voor de zaak.

Met een getrokken pistool kwamen de overvallers op de medewerkster af. Onder dreiging van dat pistool liet ze de overvallers bij de kassa. Ze maakten niet veel buit: wat papier- en muntgeld. Daarna sloegen ze op de vlucht, in de richting van de Waalstraat.

De politie heeft een signalement van de daders. Het gaat om een licht getinte jongeman van zo'n 1.70 meter lang, hij droeg een grijze hoodie en een zwarte joggingbroek. De tweede dader heeft een negroïde uiterlijk, is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang. Hij droeg zwarte kleding en een bandana. Opvallend aan hem is dat hij een apart loopje heeft. Van de derde dader is lastig een signalement te geven, hij is minder herkenbaar op de camerabeelden. Hij droeg een petje onder zijn capuchon.

De politie laat weten dat twee van de daders al vóór de overval langs het tankstation fietsten, rond 19.30 uur. Ook aan de overkant van de straat is al een overvaller te zien op camerabeelden. De politie vraagt mensen die iemand herkennen of die meer informatie hebben, zich te melden.

Drie overvallen in een uur

Verder vraagt de politie in uitzending aandacht voor een opmerkelijke zaak in Eindhoven: binnen een uur werden er drie straatroven gepleegd, op 28 juli vorig jaar. Vier jongens worden daarvan verdacht. Bij de Karpendonkse Plas, op de Hofstraat en op de Geldropseweg. Opmerkelijk is dat ze telkens de fiets van hun slachtoffers op slot zetten. Het gaat om vier jonge jongens, van 15 tot 18 jaar oud.

Wildplassers mishandelen slachtoffer bij McDrive

Een ander opmerkelijk verhaal is een mishandeling bij de McDrive in Uden. Zes mannen zijn aan het wildplassen op de parkeerplaats. Als ze daar opmerkingen over krijgen van andere bezoekers, reageren ze gewelddadig. De mannen zijn onherkenbaar gemaakt op de beelden, omdat de politie ze de kans geeft zich te melden.

Whatsappfraude

Tenslotte de zaak van een vader uit Budel, die in een babbeltruc via Whatsapp trapte. De politie heeft beelden van de vermoedelijke dader.