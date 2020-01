Personeel gevangenis Vught in gezicht geslagen en in hals gestoken

In de gevangenis in Vught is vorige maand een medewerker door een gevangene vermoedelijk een hersenschudding geslagen. Ook werd hij op grove wijze beledigd. Een vrouwelijke collega werd met een schilmesje in de hals gestoken.

Beide incidenten gebeurden binnen één week tijd, zo heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag bekend gemaakt. De gedetineerdencomplexen waar de gewelddadigheden zich voordeden, vallen buiten de zwaar beveiligde EBI. De gevangene die het personeelslid in het gezicht sloeg, is in een strafcel gezet. De andere gedetineerde moest door gevangenbewaarders tot de orde worden gebracht.

Aangifte van mishandeling

Het eerste incident deed zich voor in de zogeheten PPI in Vught waar gevangenen met een psychiatrische problematiek verblijven. De gevangene deelde zonder aanwijsbare aanleiding een klap uit. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. De directeur van de Penitentiaire Inrichting (zoals de gevangenis in Vught officieel heet) heeft aangifte gedaan van de mishandeling.

Bij het andere voorval was een verpleegkundig medewerkster juist met een gedetineerde gaan praten, omdat zijn gedrag haar opviel. Plotseling probeerde de gevangene haar in de hals te steken. Ze liep hierbij geen diepe wond op. Toegesnelde collega’s hebben haar ontzet en het mesje afgepakt. De vrouw is na het incident door een collega naar huis gebracht. Daarna is ze zelf naar een huisarts gegaan.