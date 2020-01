Dichte mist in Brabant: minder dan 200 meter zicht

In Brabant geldt maandagavond code geel vanwege dichte mist. Daarbij is het zicht minder dan 200 meter. De mist is hinderlijk voor het verkeer.

Komende uren breidt de mist zich langzaam noordwestwaarts uit, aldus Weeronline. Ook komt de temperatuur onder het vriespunt uit en kan het plaatselijk glad worden.

Slechtste zicht in Eindhoven

Het zicht was maandagavond het slechtst in Eindhoven. Daar kon om 21.50 uur slechts 61 meter ver worden gekeken. Geleidelijk breidt de mist zich naar het midden en westen uit. Ook in het oosten kan plaatselijk dichte mist ontstaan.

De temperatuur daalt maandagnacht naar -1 tot -3 graden. Plaatselijk kan het glad worden door bevriezing.

Check hier het actuele weerbericht voor Brabant.

Blijft lange tijd mistig

Dinsdagochtend blijft het nog lange tijd mistig. In en na de ochtendspits moeten automobilisten en fietsers rekening houden met het slechte zicht.

Ook het vliegverkeer kan hinder ondervinden vanwege de dichte mist. De mist verdwijnt overdag langzaam.

LEES OOK: Dikke mist zorgde opnieuw voor flinke vertragingen Eindhoven Airport