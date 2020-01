Dichte mist in Brabant: minder dan 200 meter zicht [FOTO'S]

EINDHOVEN -

In Brabant geldt sinds maandagavond code geel vanwege dichte mist. Daarbij is het zicht minder dan tweehonderd meter. De mist is hinderlijk voor het verkeer. Dinsdagochtend blijft het nog lange tijd mistig. In en na de ochtendspits moeten automobilisten en fietsers rekening houden met het slechte zicht.