Brand in transformatorhuisje Tilburg: overlast door stroomstoring uiterlijk om acht uur opgelost

TILBURG -

Door een brand in een transformatorhuisje aan de Noordhoekring in het centrum van Tilburg is maandagavond een stroomstoring ontstaan. In totaal zaten 2039 huishoudens in het centrum tijdelijk zonder stroom. Na een half uurtje had negentig procent van de huishoudens weer stroom. Voor 140 huishoudens werd naar een tijdelijke oplossing gekeken. De Veiligheidsregio meldt dat de overlast door de stroomstoring uiterlijk dinsdagochtend om acht uur opgelost moet zijn.