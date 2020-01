Vertraging op Eindhoven Airport door dichte mist voorbij

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had dinsdag opnieuw last van de dichte mist. Dat leidde tot ongeveer twee uur 's middags tot vertragingen voor vertrekkende en binnenkomende vliegtuigen. Bovendien gaf de website van Eindhoven Airport niet de actuele vluchttijden weer.

De vluchten die vanaf zeven uur vanuit Eindhoven zouden vertrekken, waren lange tijd vertraagd. Het ging onder meer om de vluchten met als bestemming Arrecife (Lanzarote, Canarische Eilanden) en Innsbruck (Oostenrijk). Reizigers die vanuit Eindhoven naar het Spaanse Alicante zouden vliegen, moesten geduld hebben. Hun vlucht werd uitgesteld tot het middaguur.

De passagiers die naar Alicante moesten, hadden extra pech. Maandag werden de vluchten al geannuleerd vanwege het noodweer in Zuid-Spanje. Vandaag was de mist de grote spelbreker. Bovendien gaf de website foute vluchttijden weer. Volgens het vliegveld lag de oorzaak bij de websiteprovider. Overigens was het niet de eerste keer dat de website kuren had en foute vluchtinformatie weergaf.

De wachtende passagiers reageerden verdeeld dinsdagochtend. Voor de één was het een reden om de volgende keer van een andere luchthaven te vliegen. Sommige luchthavens gebruiken andere meetapparatuur waardoor er met mist eerder vertrokken kan worden. "Dan neem ik wel een duurder ticket." Een tweede passagier nam de vertraging voor lief. "Ach, een beetje mist. Dat lost vanzelf op."

Ook maandagochtend hadden reizigers op Eindhoven Airport last van de mist en werden vluchten uitgesteld.

