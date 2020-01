'Ook de rest van de week mist op Eindhoven Airport verwacht'

Mist op Eindhoven Airport leidt ook dinsdag tot uitgestelde vluchten op het vliegveld. De berichten over vluchtvertragingen in Eindhoven beginnen inmiddels te wennen op deze koude winterdagen. Volgens weerman Jordi Huirne van Weer.nl houdt de kans op mist de hele werkweek aan rondom het vliegveld. "Pas in het weekend trekt de koudste lucht weg."

Ook maandag was het raak. Het is de achtste keer in twee maanden tijd dat het mistig is op Eindhoven Airport en er vluchten moeten worden vertraagd. "Dat komt omdat Eindhoven op dit moment onder een hoog drukgebied ligt", vertelt Huirne. "Met weer zoals de afgelopen tijd kan het dan erg mistig worden. In de zomertijd kan dat overigens ook gebeuren, alleen dan lost de mist snel op door het warme weer."

De zon is op dit moment natuurlijk niet krachtig genoeg om de mist op te lossen, maar dat is niet de enige reden dat de mist blijft hangen. "Vergeet niet dat de nachten langer zijn. In zo'n lange nacht met rustig weer, zoals de laatste tijd, ontstaat er makkelijk mist, en als die mist eenmaal hangt, in die rust, blijft-ie hardnekkig. De mist trekt nu enkel langzaam weg."

De komende tijd

De grote vraag is natuurlijk: zit Eindhoven Airport morgen dan weer met hetzelfde probleem. Jazeker, meent Huirne. "Sterker nog, pas na het weekend verwacht ik dat de mist echt wegtrekt. Het worden opnieuw koude nachten, met temperaturen die een paar graden onder het het vriespunt kunnen dalen."

Omdat Eindhoven Airport in 'een kuiltje' ligt, is het vliegveld extra gevoelig voor mist, want op die plek verzamelt de koudste lucht. "Dus het blijft waarschijnlijk mistig. Iedere nacht is tot en met vrijdag gevoelig voor mist. Vrijdagnacht wordt het zelfs vijf graden onder min. Daarna trekt de wind aan en zal de mist vertrekken. Overigens neemt met de start van het weekend wel de bewolking toe."