Hoe Eindhoven Airport voor de 8e keer in korte tijd problemen heeft door de mist

Voor de achtste keer binnen twee maanden tijd blijven de vliegtuigen op Eindhoven Airport aan de grond. Dichte mist is dinsdag opnieuw de grootste vijand van het vliegschema op de regionale luchthaven. Reizigers kregen begin december, rond de jaarwisseling en de afgelopen dagen vertragingen voor hun kiezen. Een overzicht van de vertragingen.

3 december

Op dinsdag 3 december krijgen de reizigers zowel ’s ochtend als ’s avonds te maken met vertragingen. In de ochtend moeten binnenkomende vliegtuigen zelfs uitwijken naar Maastricht en Keulen. Rond het middaguur vertrekt de eerste vlucht weer vanuit Eindhoven Airport.

In de avonduren is het opnieuw raak. Vijf vliegtuigen blijven door opkomende mist aan de grond. Ook de 27-jarige Ron Meerbeek zit uren vast in het vliegtuig.

4 december

Woensdagavond 4 december staan opnieuw vier toestellen aan de grond door hardnekkige mist. De passagiers zitten al in het vliegtuig en moeten urenlang wachten.

5 december

Op sinterklaasochtend staan de vliegtuigen opnieuw aan de grond op Eindhoven Airport. Vanwege de dichte mist kunnen geen vliegtuigen opstijgen en landen. Rond halfelf vertrekt het eerste vliegtuig als er een gaatje in de mist ontstaat.

31 december

Eindhoven Airport sluit 2019 slecht af met vertragingen en begint het nieuwe jaar eveneens met pech. Dichte mist zorgt ervoor dat diverse vliegtuigen elders moeten landen. Ook worden er in totaal vijftig vluchten geannuleerd.

20 en 21 januari

Opnieuw dikke mist boven Eindhoven, waardoor het vliegveld voor de achtste keer in korte tijd geplaagd wordt door vertragingen.