Man (31) aangehouden voor schietpartij bij huis in Raamsdonksveer

Een 31-jarige man uit Breukelen is maandag aangehouden voor het beschieten van een man in Raamsdonksveer, op vrijdagnacht 7 september vorig jaar. Het slachtoffer werd op de oprit voor zijn huis op de Academielaan onder vuur genomen en raakte gewond aan de hand.

Het 29-jarige slachtoffer werd meerdere keren beschoten. Agenten ter plaatse zeiden dat het slachtoffer 'een engeltje op zijn schouder heeft gehad'. Die avond werd door agenten met speurhonden nog gezocht naar de schutter, maar tevergeefs.

Een arrestatieteam kon de verdachte man maandag in de omgeving van Amsterdam oppakken. Zijn exacte rol in de schietpartij wordt nog onderzocht. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk bracht de zaak in Opsporing Verzocht onder de aandacht. In het tv-programma vertelde hij dat het slachtoffer vermoedelijk is opgewacht door de schutter.