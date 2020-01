Drie aanhoudingen bij invallen politie in West-Brabant, ook wapens en drugs gevonden

De politie heeft maandag invallen gedaan in meerdere huizen in St. Willebord, Bosschenhoofd en Oudenbosch. Bij die invallen zijn drie verdachten aangehouden. Ook werden drugs, wapens en gestolen spullen in beslag genomen.

In een huis aan de Pijnboomstraat in Oudenbosch hield de politie twee bewoners aan. Binnen vond de politie een jachtgeweer met munitie. Daarnaast lag in het huis ook een hoeveelheid amfetamine, ketamine en GHB. In de Bremstraat in St. Willebrord is een werkend GHB-lab aangetroffen. De bewoner is aangehouden.

Stroomstootwapen

In drie andere huizen werden wapens en een gestolen brommer gevonden. De brommer stond in een loods aan de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. In dezelfde straat werd in een gecontroleerde auto een stroomstootwapen gevonden. De verdachte is gehoord door de politie.

Agenten hielden ook nog een nacontrole bij een huis aan de Emmastraat in St. Willebord. In 2018 was daar een drugslab gevonden. Nu waren er geen drugs binnen, maar vonden agenten wel een ploertendoder. Ook hier is de verdachte gehoord.

Behalve de politie namen ook gemeenteambtenaren en medewerkers van het Brabants landschap deel aan de controle.