Verdachte die Megan (15) doodstak langer in de cel, nieuwe zitting vermoedelijk in april

De 16-jarige jongen die op maandag 19 augustus vorig jaar in Breda de 15-jarige Megan doodstak, blijft langer in de cel. De jongen blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende pro-formazitting die vermoedelijk in april op de rol staat. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten tijdens een zitting die achter gesloten deuren plaatsvond.

Het meisje werd om het leven gebracht in het huis aan de Bilderdijkstraat waar zij samen met haar moeder woonde. De jongen, een klasgenoot van Megan, meldde zichzelf bij de politie. De politie liet al vrij snel weten dat het om een ‘misdrijf in de relatiesfeer’ ging. De jongen wordt verdacht van moord of doodslag.

De zaak in Breda was de tweede pro-formazitting. De eerste was op 22 november. De volgende zitting, die vermoedelijk in april wordt gehouden, is ook een voorbereidende zitting.

