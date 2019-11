Zaak doodgestoken Megan (15) is begonnen: familie en verdachte in gescheiden zalen

BREDA -

De rechtszaak rond de 15-jarige Megan is begonnen. Het meisje werd afgelopen zomer in haar eigen huis in Breda gedood. De 16-jarige verdachte die zichzelf kort daarna bij de politie meldde, was een klasgenoot van het meisje. De familie van het meisje zat tijdens de behandeling in een andere rechtszaal dan de verdachte.