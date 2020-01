Rattenoverlast in Den Bosch en omstreken, klemmen en explosieven om ze te bestrijden

Dagelijks maakt hij zijn rondgang langs de vele rattenvallen die hij in struikgewassen verborgen heeft. In een gazon in de binnenstad van Den Bosch heeft hij deze dinsdagochtend weer prijs. "Nu vier ratten en gisteren waren het er vijf. We vangen hier de ratten met klemmen die we bij de rattengangen geplaatst hebben. In de binnenstad hebben ze voldoende plekken waar voedsel te vinden is dat ze van hieruit bereiken. Dus dit is een goede plek om de ratten aan te pakken.

Een overschot aan ratten door de milde winter

Bijna een rattenplaag

De rattenbestrijding is volgens Schuurmans hard nodig omdat het aantal ratten enorm toeneemt. "Het begint bijna een rattenplaag te worden. Niet alleen hier in Den Bosch, maar in heel Nederland. Er komen steeds meer ratten omdat ze steeds meer voedsel vinden. Niet alleen in de natuur, maar ook wat mensen weggooien en wat ze voeren aan vogels en eenden. Maar dan voer je ook de ratten, want die zijn daar ook dol op. Met ratten kan het hard gaan, want één koppel kan wel tot tweeduizend nakomelingen zorgen."

Teveel ratten zorgen voor overlast en dus wordt het bedrijf van Schuurmans ingeschakeld door gemeenten en particulieren. "Ratten kunnen ziektes overbrengen en ze dringen werkelijk overal door. In huizen, schuren komen ze overal in en zitten ze overal aan. Daarnaast zitten ze aan gewassen en knagen ze dat het een lieve lust is. Teveel ratten kunnen voor grote problemen zorgen."

De rattenbestrijding is hard nodig.

Grover geschut

En dus gaat hij verder met zijn kooien. Maar soms wordt ook grover geschut ingezet. Bij een nieuwbouwwijk in Vught zijn bij de wanden langs een sloot tal van rattengangen ontdekt. Bewoners klagen ook over de vele ratten die ze tegenkomen en hier zet Schuurmans grover geschut in. "We noemen dit ploffen. Daarmee vernietigen we de rattengangen en de ratten die zich daarin bevinden. Met zuurstof en gas laten we de gangen ontploffen. Daarmee zijn de ratten er geweest en zijn de gangen vernietigd en kunnen niet meer gebruikt worden."

Tips om te voorkomen dat er ratten bij jou in de buurt komen heeft Schuurmans ook. "Voorkom dat ze naar je toe komen door op te passen met voedsel. Ga niet de eenden of vogels voeren, maar lok ze ook niet met bijvoorbeeld vuilniszakken waar ze bij kunnen en waar voedsel in zit. Daar knagen ze natuurlijk dwars door heen."