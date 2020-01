Reeks branden in Oosterhout, zeven coniferen in twee weken tijd in vlammen

Op maandagavond zijn er coniferen aan de Resedastraat in Oosterhout in brand gestoken (Foto: Marcel van Dorst SQ Vision Mediaprodukties)

In twee weken tijd zijn zeven coniferen in Oosterhout door brandstichting in vlammen opgegaan. Alle zeven branden werden in de wijk Oosterheide-Oost gesticht.

Maandagavond gingen coniferen aan de Resedastraat verloren door een aangestoken vuur. Het is de zevende keer sinds 4 januari dat een brandstichter het heeft gericht op coniferen. In een van de gevallen sloeg het vuur van de heesters over naar een geparkeerde auto.

De politie vermoedt dat het om dezelfde dader of groep daders gaat. Een woordvoerder roept buurtbewoners op om de komende avonden extra alert te zijn en sneller de politie te bellen wanneer ze een verdachte situatie zien.

In de afgelopen twee weken zijn ook een auto én een camper in Oosterhout in vlammen opgegaan. De politie vermoedt dat het ook hier om brandstichting gaat. Of deze twee branden verband houden met de in brand gestoken coniferen, kan de politie nog niet zeggen