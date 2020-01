In hoger beroep 15 jaar cel voor liquidatie Martie Heesbeen in Rosmalen, rechtbank sprak dader vrij

Een man van 27 uit Rosmalen moet 15,5 jaar de cel in, omdat hij op kille en meedogenloze wijze zijn oom en diens hond heeft doodgeschoten. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De rechtbank in Den Bosch had de dader nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Volgens het hof kan wel degelijk aangetoond worden dat hij in 2014 zijn oom, Martie Heesbeen, met voorbedachten rade heeft geliquideerd. Dit gebeurde toen het 49-jarige slachtoffer zijn hond uitliet.

Neef wachtte oom op

Dit was op de vroege avond van 2 december 2014. De dader reed op een scooter naar de plek waar het slachtoffer liep. Hij wachtte tot twee hardlopers zijn oom waren gepasseerd en loste toen van dichtbij enkele schoten op hem af. Heesbeen overleed aan de schotwonden die hij hierbij opliep. In de buurt is een pistool gevonden en in de omgeving van het huis van de dader is later de bewuste scooter teruggevonden. Hij woont vlakbij de plek van de liquidatie.

Een aantal getuigen heeft gezien dat kort na de schietpartij de scooter in de richting van het huis van Heesbeens neef reed. De rechtbank sprak de man uit Rosmalen in november 2016 vrij wegens gebrek aan bewijs. Het hof heeft aanvullend DNA- en schotrestenonderzoek laten doen en ziet in de beschikbare DNA-sporen en in de getuigenverklaringen voldoende bewijs voor een ander oordeel dan de rechtbank.

'Genoeg tijd om zich te beraden'

De verdachte heeft geen sluitend alibi voor het tijdstip van de moord. Uit onderzoek naar zijn mobiele telefoonverkeer blijkt dat de verdachte vlak na het schietincident in de buurt van zijn eigen huis was. Volgens het hof heeft de verdachte genoeg tijd gehad om zich te beraden en hij heeft niet in een opwelling gehandeld.

De dader ontkent dat hij de moord heeft gepleegd en hij beroept zich voor het overige op zijn zwijgrecht. Hierdoor neemt hij volgens het hof geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen. Dit alles maakt de verwerking voor de nabestaanden nog moeilijker, zeker omdat de moord binnen de familie is gepleegd.

Het hof vindt net als het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van zestien jaar passend en geboden. Maar omdat de rechtszaak in hoger beroep erg lang heeft geduurd, is de zogeheten redelijke termijn overschreden. Daarom is de straf zes maanden korter uitgevallen.

