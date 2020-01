Minder auto-inbraken in Brabant, maar forse stijging in Breda [KAARTJE]

Het aantal auto-inbraken in onze provincie is in 2019 met tien procent gedaald. Dat is een iets grotere daling dan het landelijk gemiddelde van 9,3 procent. In Breda en Halderberge is desondanks een forse stijging te zien, zo blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer.

In 2019 werden er volgens de website 7219 auto-inbraken gemeld in Brabant. Een daling van tien procent ten opzichte van 2018. Landelijk zit Brabant wel in de hogere regionen, alleen in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland waren nog meer inbraken.

Steden doen het goed (op een na)

In de meeste grote steden van Brabant is een afname te zien. Tilburg valt op met 142 minder inbraken, in Eindhoven is dit 141 en in Den Bosch 103 minder auto-inbraken.

Breda valt om die reden op, hier werd in 2019 juist 75 keer meer in auto's ingebroken dan een jaar eerder. Ook Halderberge stijgt fors, met 52 keer meer dan een jaar eerder. De twee gemeenten zijn daarmee de 'grootste stijgers' van onze provincie.

Eindhoven nr. 1

Ondanks de forse daling blijft Eindhoven de 'nummer 1' van Brabant, met nog steeds 1602 auto-inbraken in 2019. Daarna komt Breda met 828 inbraken.

Wil je weten hoe de situatie in jouw gemeente is? Dat kun je zien op onderstaand kaartje: