Joey D. wil zich niet overgeven na veroordeling voor moord op oom, politie heeft huis omsingeld

Een arrestatieteam omsingelt het huis in Rosmalen. Foto: Bart Meesters

ROSMALEN -

In de Schoolstraat in Rosmalen is het huis van de 27-jarige Joey D. volledig omsingeld door de politie. D. werd eerder dinsdagmiddag veroordeeld tot 15 jaar en 6 maanden voor de moord op zijn oom, Martie Heesbeen, maar wil zich niet overgeven aan de politie. D. heeft op de politie geschoten en de politie heeft teruggeschoten.