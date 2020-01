Eindhoven heeft Brabantse primeur: lichtgevend holocaustmonument woensdag onthuld

Eindhoven heeft woensdag de Brabantse primeur: daar wordt het eerste Brabantse deel van het nieuwe holocaustmonument ‘Levenslicht’ onthuld. Dat bestaat uit lichtgevende stenen die verschillende gemeenten in Nederland met elkaar verbinden. Het is een kunstwerk van kunstenaar Daan Roosegaarde, dat hij maakte in opdracht van het Comité 4 en 5 mei.

Het monument is gemaakt om te herdenken dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. De stenen voor dit monument zijn geïmpregneerd met speciale fluorescerende pigmenten, zodat ze oplichten onder onzichtbaar ultraviolet licht.

Saillant detail: de stenen die voor het monument worden gebruikt, worden ook wel op het spoor gebruikt. Maar voor het comité 4 en 5 mei, de opdrachtgever van het monument, is dat geen issue: “Ik weet niet of dat zo is”, zegt woordvoerder Gerben van den Berg. “Deze stenen komen uit een groeve in Scandinavië. Ze zijn gekozen om hun poreusheid. Daardoor kunnen pigmenten goed doordringen in de steen. Dat is nodig om ze te laten oplichten.”

Bijzonder effect

Onder speciaal UV-licht, lijken de stenen namelijk licht te geven. “Een heel bijzonder effect”, vertelt Van den Berg van het comité 4 en 5 mei. “In normaal licht, zie je niets aan die stenen, zien ze er normaal uit. Maar onder de speciale lampen, lichten ze op.”

Het monument bestaat uit 104.000 stenen, precies zoveel als er slachtoffers van de holocaust zijn in Nederland. Vorige week was de onthulling in Rotterdam. Nu worden de stenen over in totaal 170 verschillende gemeenten verdeeld, die een ‘holocaust-verleden’ hebben. Daaronder zijn naast Eindhoven, nog tien Brabantse gemeenten. Tussen 22 januari en 2 februari zijn de stenen te zien. Overigens zijn er ook gemeenten die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan het holocaustmonument, bijvoorbeeld omdat ze het te duur vinden.