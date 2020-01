Buurman van Joey D.: 'We mogen niet naar buiten'

ROSMALEN -

De omgeving rond het huis van de 27-jarige Joey D. in de Schoolstraat in Rosmalen is helemaal afgezet. De politie wil D. aanhouden omdat hij is veroordeeld voor moord, maar hij weigert zich over te geven en verschanst zich. Een aantal mensen in de buurt is door de politie uit voorzorg uit hun huis gehaald. "Een zeer dreigende situatie is het wel", zegt een buurtbewoner.