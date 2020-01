Zo verliep de aanhouding van Joey D. van uur tot uur

15:30 Agenten gaan naar het huis van Joey in de Schoolstraat in Rosmalen om hem op te halen voor de cel. Hij is eerder op de dag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar en 6 maanden voor de moord op Martie Heesbeen, zijn oom, in 2014. Volgens de politie opent Joey vanuit een raam het vuur op de agenten die hem komen arresteren. De politie schiet terug. Joey verschanst zich in zijn woning. De politie omsingelt het huis, de omgeving wordt afgezet.

17:30 De politie probeert met Joey te onderhandelen via een megafoon. Een arrestatieteam is opgetrommeld om hem zo nodig uit de woning te halen. Ook de brandweer en ambulancediensten zijn aanwezig. Een aantal buurtbewoners wordt uit voorzorg uit hun woning gehaald, een kinderdagopvang en een bedrijf in de Schoolstraat worden ontruimd.

18:00 Via een sms aan zijn advocaat Jan Hein Kuijpers beweert Joey dat hij niet, zoals de politie beweert, op agenten heeft geschoten. D. zegt zijn advocaat dat hij het niet eens is met het vonnis en dat hij niet schuldig is aan de moord op zijn oom.

19:15 Er klinkt een doffe knal bij de woning. De politie sommeert Joey naar buiten te komen. “Kom nu naar buiten, anders komen wij écht naar binnen”, roepen de agenten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant worden er vervolgens twee schoten gelost. Het is nog onduidelijk door wie.

19:16 De politie valt de woning binnen. Als de politielinten zijn weggehaald, blijkt dat Joey op karton een boodschap voor zijn raam had geplaatst: ‘Relax, niet geschoten’.

19:35 Joey D. wordt na de inval door de politie onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft zichzelf tijdens de inval ernstig verwond, laat de politie achteraf weten. De ernst van zijn verwondingen is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of hij zichzelf van het leven wilde beroven.

