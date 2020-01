Handhaver Richard blijft onverstoorbaar vriendelijk en is daarom een hit op internet [VIDEO]

Het filmpje op Dumpert is inmiddels zo'n 350.000 keer bekeken. Op de beelden is te zien hoe een man filmend aan komt lopen, als hij een bekeuring krijgt. De zelfbenoemde 'Privé Papa' heeft zijn wagen voor zijn garage gezet en dit mag niet. Verschillende buurbewoners hebben hierover geklaagd.



De foutparkeerder wil weglopen, maar dan komt de vrolijke Richard in actie. Met een stralende glimlach wil hij de filmer een hand geven. "Ik geloof u op uw mooie groene ogen", lacht hij. En hij legt meer dan rustig uit waarom de boete noodzakelijk is. Ondanks dat de overtreder met ziektes scheldt.



Bekijk in de video hoe rustig Richard blijft.

Kalmte

Het hoogtepunt van kalmte is het moment waarop de man in zijn zwarte Seat wil wegrijden. Met de ruitenwissers probeert hij de boete van zijn voorruit te verwijderen. "Wilt u het bonnetje niet, meneer?", grapt Richard. "Uw uitlaat lekt", geeft de BOA nog als advies.

Online krijgt hij veel steun. Zo schrijft iemand: "Knap van deze handhaver. Hij blijft keurig en hij kent de wet." Een ander reageert: "Mooi mens die Richard!"

Op het eind van het filmpje wordt het heethoofd wat rustiger en geeft de BOA een hand. "Ik vind jou wel aardig, man!" Richard wilde zelf, kalm als hij is, niet meer reageren op het incident.