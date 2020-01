Familie: ‘Joey D. verloor steeds meer het contact met de realiteit’

D. verkeert in zeer kritieke toestand nadat hij zichzelf ernstig verwondde voordat hij door de politie werd aangehouden. Eerder op dinsdag werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor de moord op zijn oom Martie Heesbeen in december 2014.

D. werd in 2016 nog vrijgesproken voor die moord wegens een gebrek aan bewijs. Het hof bepaalde dinsdag dat wel degelijk kan worden aangetoond dat D. het 49-jarige slachtoffer met voorbedachten rade liquideerde.

Nachtmerrie

"De nachtmerrie waarin hij in 2015 als 22-jarige is beland, heeft Joey gaandeweg in zijn greep gekregen. De vrijspraak van de rechtbank bracht opluchting, maar daarna ging bij hem het gevoel overheersen dat hij koste wat kost de schuld in de schoenen moest krijgen. Die angst heeft Joey opgebroken."

"Emotioneel kon hij het in hoger beroep jaren voortslepende proces niet dragen en dat bracht hem steeds verder van de realiteit. Naar het zich nu laat aanzien, heeft dit tot een onvoorstelbare wanhoopsdaad geleid", schrijft de familie. Zij gaan in cassatie om de uitspraak aan te vechten.

'Machteloos'

"Zijn familie en naasten hebben alles gedaan om hem te steunen, maar zij stonden machteloos tegenover Joey’s wanhoop en angst. Joey is een zoon, broer, kleinzoon, oom, neef en vriend. Zijn familie en naasten leven nu tussen hoop en vrees. De vele tendentieuze berichten via de (sociale) media over de persoon van Joey en wat gisteren zou zijn gebeurd, zijn voor de familie en naasten bijzonder pijnlijk."

"Er zal onderzoek door de Rijksrecherche plaatsvinden naar wat zich gisteren in Rosmalen heeft afgespeeld. De familie heeft er vertrouwen in dat dit zorgvuldig en volledig zal gebeuren, er zal volle medewerking aan dit onderzoek worden gegeven."