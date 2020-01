Joey D. in kritieke toestand nadat hij zichzelf verwondde bij arrestatie in Rosmalen

DEN BOSCH -

Joey D. verkeert in kritieke toestand nadat hij zich dinsdagavond verwondde voordat hij werd opgepakt. D. verschanste zich op dat moment al uren in zijn huis aan de Schoolstraat in Rosmalen. D. is niet aanspreekbaar. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar de arrestatie. Eerder op de dag veroordeelde het hof in Den Bosch Joey D. tot een celstraf van 15,5 jaar voor de moord op zijn oom in december 2014.