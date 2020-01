Ooggetuige van arrestatie Joey D.: 'Ik zag de kruitdampen naast mij opstijgen'

De man, die anoniem wil blijven, was aan het werk in een kantoor in de Dorpsstraat. "Rond één uur stonden er ineens politieagenten in de straat", vertelt hij. "Op een gegeven moment zagen we iemand met een vuurwapen voor het raam staan. Dat was wel dreigend. Daarmee maakte hij duidelijk een statement dat hij not amused was."

"Ik dacht: 'Sensatie!' Toen kreeg hij van een collega te horen dat het om een veroordeelde moordenaar ging." De ooggetuige zag hoe agenten hun wapens trokken. D. trok daarop de gordijnen dicht, waarna de agenten zich terugtrokken in het portiek.



In het vizier

De politie nam het kantoorpand in, om zo de woning van de veroordeelde D. goed in het vizier te hebben. "Ik hoorde een aantal schoten vanuit ons pand. Dat was even schrikken, de knallen waren erg hard en ik zag de kruitdampen vanuit het raam naast mij opstijgen."



"Ik heb niet gehoord dat Joey D. zou hebben geschoten", aldus de ooggetuige. "Maar agenten schieten ook niet voor niets. Dus zij zullen er een goede reden voor hebben gehad. Misschien waren het waarschuwingsschoten. De afstand was ongeveer tachtig meter."



Verscholen agenten

"Omdat wij vanuit ons pand alleen zicht hadden op de achterkant van de flat, zagen we niet dat er inmiddels een flink aantal agenten en een arrestatieteam waren gearriveerd. Wel zagen we op de galerij agenten verscholen zitten met vuurwapens. Ook zagen we ze op omliggende gebouwen liggen."



Volgens de ooggetuige werd er veel overleg gepleegd tussen alle gearriveerde hulpdiensten. Eigenlijk wilde hij ondertussen ook wel weer naar huis. "Ik mocht wel gaan maar niet met de auto. Die stond namelijk geparkeerd in de vuurlinie. Toen ben ik maar weer achter mijn computer gekropen en aan het werk gegaan."



Granaat

Rond kwart over zeven hoorde hij nóg een enorme knal. "Dit was duidelijk een andere knal. Het was een soort granaat die veel geluid, licht én rook veroorzaakte. Ook werden er enorme schijnwerpers op het pand gericht."



Hij ziet hoe het arrestatieteam met geweld de woning van Joey D. binnendrong. "Ik hoorde agenten roepen dat hij zich over moest geven en dreigden honden in te zetten. Zowel de deur als het raam werd met geweld door het arrestatieteam eruit gekegeld."



Vuurwapen

Ondertussen waren de agenten nog in het pand aan de Dorpsstraat aanwezig. "Toen hoorde ik opnieuw een knal, maar dit was duidelijk een ander geluid. Deze knal van een vuurwapen kwam duidelijk uit de woning. Ik kon horen dat het een vuurwapen was. Ik weet niet wie er geschoten. Dit is het laatste wat ik heb gezien en gehoord."



"Rond kwart over acht kon ik eindelijk weg. De hele straat was nog bezet door de hulpdiensten. Ik mocht wel met de auto weg maar niet via mijn gebruikelijke route. Het heeft indruk op me gemaakt, ik heb nog nooit zoiets gezien."