Joey D. overlijdt in ziekenhuis aan ernstige verwondingen die hij opliep bij inval politie

Joey D. had zich dinsdag in zijn huis verschanst.

ROSMALEN -

De voor moord veroordeelde Joey D. is woensdag aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt zijn advocaat, Jan Hein Kuijpers. De man verwondde zichzelf dinsdag ernstig bij zijn arrestatie in zijn eigen huis. Hij werd daarna in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.