Dankzij privétunnel kunnen de koeien van boer Adrie naar het gras aan de andere kant van de weg

De speciale onderdoorgang van 23 meter is een heel project. De negen tunneldelen van zo'n 27 ton per stuk worden met een hijskraan de een na de ander op hun plek gehesen. Daaroverheen moet binnenkort nog een tweebaansweg inclusief fietspad en middenberm komen.

'Vroeger was er een zandpad'

De tunnelbak is een must voor boer Adrie. "Voorheen konden de koeien gewoon het zandpad oversteken, maar dat gaat straks niet meer over de nieuwe drukke weg."

De tunnelbak is in totaal 75 meter lang (foto: Jan Peels)

De gemeente betaalde de koeientunnel volledig, in ruil voor de grond waar de weg overheen gaat. "Straks gaan we er dus onderdoor. Dankzij de tunnel kunnen de koeien in de zomer weer grazen aan de andere kant van de weg."

Unieke situatie

Het is niet de eerste privétunnel voor koeien in onze provincie. Bij de aanleg van de HSL kreeg een kudde koeien bij Hazeldonk destijds ook een eigen tunnel. Toch is deze onderdoorgang vrij uniek volgens Adrie. "Van deze omvang, met zo'n lengte als deze is er in hele de omgeving niet." Met de toegangspaden meegerekend is de tunnel in totaal 75 meter lang.

Begin april mogen de koeien van Adrie voor het eerst onder de weg door. Ze gaan dan weer naar buiten. Of dat zonder slag of stoot zal gaan? "Het zal in het begin wel even wennen zijn voor de koeien. En voor de boer trouwens ook."