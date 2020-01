5000 liter ontvlambare stoffen gevonden in garagebox midden in woonwijk

Een buurtbewoner gaf de tip door aan de politie. De politie noemt de vondst 'levensgevaarlijk', omdat de gevonden stoffen in een garagebox midden in een woonwijk stonden.

De politie vond 5000 liter chemicaliën. (Foto: Toby de Kort)

Het opruimen is een enorme klus. De politie was rond vijf uur nog steeds bezig. Volgens de politie was de inhoud van de garagebox een soort tikkende tijdbom omdat deze direct grenst aan een woonhuis. Bij enig contact met bijvoorbeeld vuurwerk, was het helemaal misgegaan in de woonwijk.

Er is nog niemand aangehouden. De politie laat weten dat er nog verder onderzoek wordt gedaan.

Meer dumpingen

De politie vermoedt niet direct een link met andere recente dumpingen in de omgeving. Eerder op de dag werden er ook al zestien vaten met drugsafval gevonden in Prinsenbeek.

Een dag eerder werden langs de Markdijk in Zevenbergen tientallen drugsvaten gedumpt. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om achttien metalen vaten en meerdere zakken, afkomstig uit een cocaïnewasserij.