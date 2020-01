Piet (71) steekt eerste asperges... in januari! 'Hoe kan dat nou'?

"Het was maandagmiddag goed weer, dus ging ik de tuin in", aldus Piet. "Ik dacht, ik ga de nieuwe asperges klaarmaken voor het seizoen. De oude loof moest er nog af en ik moest nog bemesten. Tijdens het graven kwam ik ineens een asperge tegen. Da's wel héél erg vroeg, dacht ik." Intussen heeft Piet al zeven asperges gestoken.

'Dat kan toch niet!'

Familie en vrienden konden het haast niet geloven. "Asperges?! Huh, dat kan toch niet? Je maakt een grapje, zeiden ze. Maar het was écht waar!", vertelt Piet met een grote grijns op zijn gezicht. "Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo vroeg asperges had uit de volle grond. Ik doe er verder helemaal niks aan, da's nog het mooiste."

Ook voor Joke was het een grote verrassing toen Piet haar de asperges liet zien. "Ik dacht, die zegt zomaar iets, maar hij had ze echt in zijn hand!", lacht ze. "Het is wel heel erg vroeg. Het zijn nog wel kleintjes, maar we hebben ze wel!" Joke gaat de asperges verwerken in de soep. "Het zijn er net te weinig om met een lekker sausje te bereiden, dus doen we het nu even zo."

Niet officieel

Helaas krijgen de asperges van Piet en Joke geen officiële titel. "Om daarvoor in aanmerking te komen moet je lid zijn van het Brabants Asperge Genootschap", legt Wil van Bruggen namens het genootschap uit. "Er gaan dan twee leden van ons genootschap naar de teler om alles te controleren." Zo moeten de asperges in koude, volle grond staat en niet in verwarmde grond. Iets wat overigens bij Piet en Joke in Baarle-Nassau ook het geval is.

Meestal worden de eerste asperges pas in maart gestoken. Afgelopen jaar vestigde aspergekwekerij Berkershoeve in Liessel een record door de eerste asperges van de volle grond op 9 maart te steken.

Officieel of niet, het blijft een bijzonder fenomeen vindt ook Van Bruggen. "Het is heel uniek. Het had nu winter moeten zijn." Voor Piet blijft het een vreemde gewaarwording. "Ik had er nog helemaal niet op gerekend. Voor hetzelfde geld had ik nog veertien dagen gewacht", vertelt hij. "Het is ook raar weer, want normaal gesproken zitten we nu in de sneeuw. Ik ben benieuwd wat het voorjaar zal brengen."