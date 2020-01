16-jarige jongen verdacht van zware mishandeling op festival in Schaijk

Niels Janssen werd na een gezellige avond op het festival Duifhelse Plak in Schaijk bruut in elkaar geslagen. Hij zei dat hij een grote ruzie wilde sussen. Hij werd dusdanig toegetakeld dat hij van van het ziekenhuis Bernhoven in Uden naar het ETZ Elisabeth in Tilburg gebracht moest worden. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in ernstig hoofdletsel.

De politie meldt dat dezelfde verdachte al eerder voor de mishandeling is gehoord, maar dat hij door gebrek aan bewijs is vrijgelaten. De politie is zijn rol in de mishandeling blijven onderzoeken en dat leidde tot een nieuw verhoor. Inmiddels heeft de politie genoeg aanleiding om hem officieel als verdachte aan te merken.

Social media

"Op social media is er de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan deze zaak. Mede door deze aandacht hebben zich veel mensen bij ons gemeld met bruikbare tips die wij hebben onderzocht.", zegt de politie.

De verdachte is na zijn verhoor naar huis gestuurd en moet zich op een later moment verantwoorden voor zijn daden, aldus de politie.

Nog steeds last

Niels heeft nog altijd last van de mishandeling, zowel fysiek als mentaal. Het is volgens de politie afwachten of hij weer helemaal de oude wordt.

