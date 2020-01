Zijn criminelen achter een cokewasserij in paniek omdat ze de hete politie-adem in de nek voelen?

De politie denkt dat er iemand in West-Brabant in paniek een cocaïnewasserij aan het dumpen is en roept het publiek op 'de ogen open te houden'. De reeks dumpingen in Zevenbergen en Prinsenbeek zijn mogelijk een reactie op politieonderzoek dat nu bezig is. Ook de drugsbus donderdagochtend in Ulvenhout wordt gelinkt aan een cokewasserij.

Vage busjes bij garageboxen, bestelwagens bij loodsen, gesjouw met metalen tonnen: de politie wil graag tips vanuit de regio over verdachte situaties die met dat cokelab te maken kunnen hebben. De indruk wordt steeds groter dat het de mensen achter de cokewasserij 'te heet onder de voeten wordt'.

Chemisch afval uit een cokewasserij wordt vaker gedumpt. Maar zo in een reeks dat is wél uitzonderlijk.

Veegweek in volle gang

Sinds maandag is de politie in West-Brabant bezig met een 'veegweek synthetische drugs'. Agenten, gemeenten, taskforce, belastingdienst, deurwaarders en andere diensten hebben vooraf verdachte adressen uitgezocht.

In teams gaan ze langs huizen of loodsen en vragen of ze binnen mogen. Eventueel worden panden opengebroken.

Vondsten

Dat leidde al tot diverse vondsten. Een ghb-lab in werking, een chemische opslagplaats in een woonwijk in Bergen op Zoom, wapens in Zevenbergen en amfetamineolie voor drugs in Nispen: dat kwam allemaal aan het licht bij de actie.

De politie gebruikt de actie ook om informatie in te winnen. Er zijn plekken waar de politie meer over wil weten. Bovendien is het 'verstoren' van onderwereldactiviteiten ook een doel.

Dit soort acties zijn er vaker in Brabant. Ze leveren soms veel op. Enkele jaren geleden was er een actie rond Tilburg die zo 'succesvol' was dat de politie hem moest staken: er kwam te veel binnen, waaronder een opslagplaats van wiet. De resterende adressen zijn vervolgens later nog eens bezocht.

Het is de eerste keer dat in het uiterste westen van Brabant een dergelijke actie van dit formaat wordt gehouden. De politie neemt ook het Zeeuwse eiland Tholen mee.