Nieuwe zoektocht naar vermiste loodgieter Johan van der Heyden in Schelde-Rijnkanaal

De politie zoekt donderdag opnieuw naar delen van het lichaam van de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56) in het Schelde-Rijnkanaal. Het is de tweede zoektocht in dat kanaal in korte tijd. Dit keer wordt wel op een andere plek, bij een andere brug, gezocht.

De Belgische loodgieter verdween 2 juni. Daarna werd niets meer van hem vernomen. Onderzoek naar zijn verdwijning leidde naar Nederland. Op beelden van snelwegcamera's bij de A4 onder Bergen op Zoom was namelijk zijn bus te zien. Maar achter het stuur zat niet Johan maar iemand anders.

Dit spoor leidde vervolgens naar een woonwagenkamp aan de Westlandselangeweg in Steenbergen. Daar woont Edna (40) met haar dochter (19). In hun woning of garagebox zou Johan zijn vermoord en in stukken gezaagd.

Moeder en dochter zouden dit niet zelf hebben gedaan. De politie denkt dat medeverdachte Nicky S. (31) dit deed. S. werd afgelopen najaar opgepakt in Hoogerheide.

'Iets gedumpt'

Eind december zocht de politie ook al met duikers en sonarapparatuur naar een deel van het lichaam van Van der Heyden. Dit gebeurde na 'aanwijzingen dat er 'iets gedumpt zou zijn'.

Een van de verdachten, een 19-jarige vrouw uit Steenbergen, heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Dat werd maandagochtend bekend tijdens de eerste openbare rechtszitting in Breda. Wat ze heeft verteld aan de politie is niet bekendgemaakt.

Van der Heyden is vermoedelijk dagenlang gegijzeld in zijn eigen bestelbus. Waarschijnlijk dachten de daders dat de Belg zeer vermogend was. Volgens de politie zou het lichaam van Van der Heyden uiteindelijk met een cirkelzaag in stukken zijn gesneden en verbrand op het woonwagenkamp in Steenbergen. De resten zouden daarna in een speciekuip zijn vervoerd naar het buitengebied van Steenbergen, waar ze vermoedelijk in het Schelde-Rijnkanaal zijn gedumpt.

Heel kleine botresten

De officier van justitie vertelde maandag dat het onderzoek naar de verdwijning van Van der Heyden nog loopt. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onder meer het riool doorzocht bij het woonwagenkamp in Steenbergen. Daarin zijn 'resten van een mens of primaat' gevonden. Het zou gaan om heel kleine botresten.

