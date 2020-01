Waar is Johan? Verdachte zwijgt over vermiste (en in stukken gezaagde) loodgieter

In de zaak van de vermiste loodgieter Johan van der Heyden heeft een van de verdachten, een 19-jarige vrouw uit Steenbergen, een verklaring afgelegd. Dat is maandagochtend duidelijk geworden op de eerste zitting voor de rechtbank in Breda. Wat ze heeft verteld aan de politie is niet bekendgemaakt. Aan een andere verdachte vroeg de officier van justitie waar Johan is. De man wilde niks zeggen.

De Belg verdween op 2 juni vorig jaar. Daarna is niets meer van hem vernomen. Het spoor leidde naar Nederland. Snelwegcamera's op de A4 onder Bergen op Zoom fotografeerden zijn bus. Maar achter het stuur zat geen Johan, wel iemand anders.

Het spoor leidde vervolgens naar het woonwagenkamp aan de Westlandselangeweg in Steenbergen. Daar woont Edna (40) met haar dochter (19). In hun woning of garagebox zou Johan zijn vermoord en in stukken gezaagd.

Moeder en dochter zouden dat niet zelf hebben gedaan. De politie denkt dat medeverdachte Nicky S. (31) dat deed. S. werd afgelopen najaar opgepakt in Hoogerheide. De aanklacht tegen het drietal telt drie verdenkingen: moord, ontvoering en het verstoppen van het lijk.

Eerste openbare zitting

Maandagochtend was de eerste openbare zitting. In de zaal, achter glas, zaten enkele familieleden van Johan en de moeder van Nicky S. In de zaal zat ook het rechercheteam.

De officier van justitie vertelde dat het onderzoek nog loopt. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het riool doorzocht bij het woonwagenkamp. Daarin zijn 'resten van een mens of primaat' gevonden. Het gaat naar verluid om hele kleine botresten.

Die opmerking van de aanklager was wat raadselachtig. Het lijkt er op dat de politie er niet vanuit gaat dat ze iets met die botresten kunnen en dat er geen DNA meer uit te halen is. Officieel is er nog steeds geen spoor van Johan is teruggevonden, ondanks diverse speuracties in onder meer het Schelde-Rijnkanaal.

De officier van justitie stelde maandag in de rechtszaal toch nog die ene belangrijke vraag aan Nicky S. "Achter u zit de familie van het slachtoffer. Wat is nou de laatste rustplaats waar Johan van der Heyden is achtergelaten. Nicky zei alleen: "Ik beroep me op mijn zwijgrecht".

Moeder en dochter

De rechtbank behandelde ook kort de zaak van de twee bewoonsters van het woonwagenkamp. Moeder Edna en haar dochter waren daar zelf niet bij. De officier van justitie vertelde dat er in de garagebox achter Edna's woning bloed is gevonden van Johan. Een ooggetuige heeft zijn bus daar ook bij die woning gezien.

Ook werd bekend dat het meisje pas is vrijgelaten uit haar voorarrest. Ze heeft een verklaring afgelegd maar wat ze de politie heeft verteld is niet gezegd op de zitting. Haar advocaat wilde alleen zeggen dat sommige mensen 'er niet blij mee zijn'. Het meisje blijft wel gewoon verdachte.

Ze was al 18 jaar oud toen ze de misdrijven zou hebben gepleegd. Het OM vindt dat ze als volwassene kan worden berecht. Haar advocaat wil liever jeugdstrafrecht.

Hij zei dat het heftig is wat ze heeft meegemaakt omdat volwassenen van alles 'uitspookten'. Hij noemde haar een kwetsbaar meisje. "Ze is beschadigd geboren en dat is nog erger geworden door de detentie. Ze was zo blij dat ze niet hier hoefde te komen".

Haar moeder bleef tijdens de zitting in haar cel. Ze was ook niet in de rechtbank. Waarom is onbekend.

Nicky S. wel aanwezig

Medeverdachte Nicky S. was wél in de arrestantenbus gestapt en naar de zittingzaal gebracht. Hij kwam vrolijk binnen en zwaaide lachend naar zijn moeder op de publieke tribune. Tegen de rechtbank zei hij dat hij zich beroept op zijn zwijgrecht.

Bij Nicky S. is de aanklacht uitgebreider. In zijn tenlastelegging staat dat hij Johan in België slaappillen zou hebben gegeven. Daarna zou hij Johan hebben vastgebonden of gekneveld en in zijn eigen bus naar Steenbergen hebben vervoerd. Het slachtoffer zou zo nog een paar dagen levend zijn vastgehouden. Het busje stond die tijd op minstens twee plekken in het stadje geparkeerd.

Nicky S. zou hem daarna hebben vermoord en het lichaam 'met een elektrische zaag' in stukken hebben gezaagd en gesneden. En daarna zou hij delen van het lijk in een bak of speciekuip hebben gelegd. En hij zou er ook nog cement overheen hebben gelegd. Andere lichaamsdelen zouden zijn verbrand in een ton met hout. Een deel van het stoffelijk overschot is tenslotte gedumpt in het water, de politie vermoedt het Schelde-Rijnkanaal.

Onderzoek

"We zijn nog volop bezig met het onderzoek", zei de officier van justitie. "Er is nog veel onduidelijk". Ze zei dat het nog maanden gaat duren voordat er een einddossier is en de inhoudelijke behandeling volgt.

Op 15 april is de volgende zitting. Mogelijk is dan ook de vierde verdachte, Wanda V., erbij. Ze woont in België en is daar ook gearresteerd. Haar minderjarige zoons hebben uitgebreid met de politie gepraat over de zaak en dat heeft veel bewijs opgeleverd, naar verluid. Wanda is pas overgebracht naar een cellencomplex in Nederland.

