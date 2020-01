Bestelbus met drugsafval gevonden in Ulvenhout, politie onderzoekt link met cokewasserij

De wegwerkers die de witte bestelbus langs de weg zagen staan, gaven een toevallig passerende politieauto een seintje. Toen agenten de bestelbus controleerden, vonden zij de vaten en jerrycans met drugsafval. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het om afval gaat, afkomstig van het maken van amfetamine. Van de bestuurder ontbreekt elk spoor.

Cokewasserij

De politie onderzoekt de drugsdumping, de bestelbus in Ulvenhout wordt gelinkt aan een cokewasserij waarvan meerdere drugsdumpingen afgelopen week zijn gedaan. Onder andere in Bergen op Zoom, Zevenbergen, Prinsenbeek en Nispen vond de politie afgelopen week drugsafval.



Chemische lucht

Volgens een omstander is er een chemische lucht geroken in de omgeving. De brandweer meet of de vaten lekken. Een ruimingsploeg zorgt dat het afval wordt afgevoerd. Er kwam ook een ambulance naar de Chaamseweg, maar die bleek niet nodig. Niemand raakte onwel of gewond.