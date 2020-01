Recherche verdenkt jeugdgroep uit Vught van serie berovingen

De politie heeft een jeugdgroep uit Vught op het oog in verband met de beroving van een fietser op 13 oktober aan de Sterrebosweg in Den Bosch.

Een 18-jarige jongen uit Vught werd zondagavond 13 oktober in het Bossche Broek in Den Bosch mishandeld en beroofd door een groepje jongemannen. De fietser raakte daarbij gewond aan zijn hoofd.



De jongen die door het Bossche natuurgebied over de Sterrebosweg richting Vught fietste, werd geslagen en kwam op de grond terecht. Zijn belagers droegen bivakmutsen. Ze gingen er onder meer met zijn telefoon, laptop en portemonnee vandoor.



Een kwartier eerder werd volgens de politie op dezelfde plek in het Bossche Broek een andere fietser die op weg was naar Vught belaagd. Dit door waarschijnlijk dezelfde groep. Deze fietser wist ongedeerd weg te komen.



De recherche onderzoekt de zaak sindsdien, en heeft nu een jeugdgroep uit Vught op het oog.



