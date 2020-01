Inloggen tussen leeuwen en giraffen, dierenparken helpen ouders uit de brand tijdens lerarenstaking

Dierenrijk in Mierlo, ZooParc in Overloon en Safaripark Beekse Bergen helpen ouders donderdag 30 januari tijdens de landelijke onderwijsstaking uit de brand, door in de parken werkplekken in te richten voor ouders.

Aan de slag

Ouders kunnen op die manier enkele uurtjes aan de slag, terwijl hun kinderen met een bus of te voet onder begeleiding het safaripark Beekse Bergen verkennen. Ook in het Dierenrijk en in het ZooParc worden onder meer een expeditie en activiteiten in een giraffestal gehouden. Het is wel de bedoeling dat de ouders in het park blijven. Ouders en kinderen moeten zich aanmelden bij de parken en krijgen korting op een toegangskaartje.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari leggen leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs het werk neer. Er is al wel overeenstemming over een loonsverhoging, maar de bonden willen dat er nog meer geld vrijkomt.