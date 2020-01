Politieke partijen: 'Holocaust-expositie Den Bosch moet sluiten op herdenkingsdag Auschwitz'

Alle leden van de raad en het museum hebben dinsdag een brief ontvangen van Arthur Graaff, de coördinator van de protestactie. Volgens Graaf heeft de expositie ‘sterk afwijzende reacties opgeroepen, vooral vanuit de Joodse gemeenschap’. De ligging van het museum is bovendien een gevoelig punt, omdat het Design Museum tegenover een holocaustmonument ligt.

De herdenking van Auschwitz vindt internationaal plaats op 27 januari. De herdenking in Nederland wordt gehouden op de dichtstbijzijnde zondag, op 26 januari. Op de dag van de herdenking is de expositie geopend en uitverkocht. Volgens Graaff hebben onder meer het Nederlandse Israëlitisch Kerkgenootschap, een Nederlandse opperrabbijn en verschillende holocaust-overlevenden zich tegen de expositie uitgesproken.

‘Design van het Derde Rijk’

De expositie ‘Design van het Derde Rijk’ stelt verschillende belangrijke nazi-stukken uit Nederland en Duitsland tentoon. Op die manier wil het museum belichten hoe vormgeving en kunst hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de nazi-ideologie.

Volgens de politieke partijen kan de gemeente een rol spelen in het sluiten van de expositie tijdens de herdenkingsdag omdat ze subsidiënt is. De partijen vragen het college in overleg te gaan met de directeur van het museum. Dat op verzoek van de coördinator van de protestactie.

“Uit respect voor hen zou op 26 januari het museum dicht moeten zijn”, zo schrijven de partijen in een brief.