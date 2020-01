Starterslening blijkt vaak wassen neus, nauwelijks huizen te koop die aan eisen gemeenten voldoen

Startersleningen schieten in veel gemeenten hun doel compleet voorbij. Starters kunnen naast hun hypotheek bij de bank op veel plekken ook bij de gemeente geld lenen, om zo een huis te kunnen kopen. Maar de woningen waarbij je aanspraak kunt maken op zo'n lening, zijn er op veel plaatsen niet of nauwelijks. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant.

Zo'n driekwart van de gemeenten in onze provincie biedt een starterslening aan. Op die manier kunnen starters op de woningmarkt naast hun hypotheek ook geld lenen van de gemeente, tegen gunstige voorwaarden. Dat kan nèt het duwtje in de rug zijn dat starters nodig hebben.

0 woningen beschikbaar

Maar dan moeten er wel starterswoningen te koop staan. Gemeenten stellen voorwaarden aan het verstrekken van een starterslening. Zo mag een huis vaak niet duurder zijn dan 200.000 of 300.000 euro. Die bedragen verschillen per gemeente. Maar in de huidige huizenmarkt maakt het de goedbedoelde startersregeling vaak tot een wassen neus.

Wethouder Ariane Zwarts van Gilze en Rijen sprak in juli vorig jaar nog enthousiast over de starterslening in haar gemeente. Maar als je kijkt naar de voorwaarden van die lening blijkt dat er in haar gemeente om precies te zijn 1 woning te koop staat die aan de criteria voldoet.

Wel succesvol

Kijkend naar de cijfers zijn er in Brabant 39 gemeenten met een starterslening. Tilburg en Bernheze hebben er geen, maar werken er aan. In 11 gemeenten zijn er minder dan 10 woningen beschikbaar voor de beoogde groep:

- Best, Son en Breugel, Hilvarenbeek - 0 woningen

- Laarbeek, Landerd, Goirle, Gilze en Rijen - 1 woning

- Drimmelen, Haaren, Baarle-Nassau, Mill en St. Hubert: minder dan 10 woningen

Er zijn ook plekken waar de regeling juist goed zou kunnen werken, hier is het aanbod van woningen die gekocht kunnen worden door starters juist groot:

- Helmond - 229 woningen

- Geldrop-Mierlo - 90 woningen

- Geertruidenberg - 79 woningen

Hoe is het in jouw gemeente?

Kijk hieronder hoe de situatie in jouw gemeente is. Hoeveel mag een starterswoning kosten, en hoeveel zijn er beschikbaar?