In brand gestoken kunstgrasveld Unitas ’59 wordt hersteld, schade bijna 100.000 euro

Het kunstgrasveld van de Eindhovense voetbalclub Unitas ’59 dat op oudejaarsdag door vandalen in brand werd gestoken, wordt als het weer dat toelaat in de eerste week van februari gerepareerd.

Van het kunstgrasveld was zo’n 2500 vierkante meter vernield.

Kosten bijna een ton

De totale kosten van de reparatie(inclusief btw) bedragen bijna honderdduizend euro. Die komen voor rekening van de gemeente die eigenaar is van het veld. De club huurt het veld. Voetbalvereniging Unitas ’59 moet nog aangifte doen van de vernielingen.

De vernielingen van oudejaarsdag zijn vastgelegd op camerabeelden. Op die beelden is te zien dat twee personen met zaklantaarns het veld oplopen en het veld in brand steken. Waarom het duo het veld heeft vernield is niet duidelijk. Ook is er geen duidelijke beschrijving van de daders.

