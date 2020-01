Bossche jongeren en studenten vragen met petitie om meer woonruimte in de stad

"Er zijn te weinig woningen in Den Bosch. Studenten kunnen geen kamer krijgen. Kamerbewoners stromen niet door omdat er te weinig woningen voor starters zijn . De wachtlijsten voor huurwoningen zijn enorm. Het is een landelijk probleem, maar onze inzet is om het hier in Den Bosch te verbeteren." Dat zegt Jordi Prins (24) uit Den Bosch., initiatiefnemer voor de petitie. Hij studeert Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool en is daarnaast jongerenambassadeur.

Leegstaande gebouwen en kantoren

Naast de petitie liggen er aanbevelingen om de jongeren in Den Bosch wat betreft huisvesting meer te kunnen bieden. Prins: "Op korte termijn willen we meer tijdelijke woonplekken. Leegstaande gebouwen en kantoren ombouwen tot tijdelijke huisvesting. Dat is om de acute nood op te lossen, maar dat is niet voor de lange termijn. Voor de lange termijn moet er gewoon meer gebouwd worden. Het is een probleem van nu, maar zeker ook voor de toekomst. Daarom moeten we nu al aanpakken."

Wethouder Geers erkent het probleem en zegt dat hij binnenkort met nieuwe woningprojecten komt. Maar hij kan niet zeggen dat het woningprobleem voor jongeren in Den Bosch binnen afzienbare tijd is opgelost.

Neus op de feiten

"Dit soort bijeenkomsten zorgt ervoor dat we weer eens op de feiten worden gedrukt. De vraag naar woningen is enorm en we halen alles uit de kast. Maar we hebben ook te maken met regels in Nederland. Daarom realiseren we tijdelijke woningen om vraag en aanbod weer iets meer met elkaar in evenwicht te hopen brengen."

Wonen in voormalige pastorie

Sjoerd Pieters is 22 jaar en studeert milieukunde aan de HAS. Hij is ook naar de actie op de Markt in Den Bosch gekomen om de woningzoekende jongeren te ondersteunen, hoewel hijzelf al twee jaar tevreden is met zijn kamer. Hij woont samen met vijf andere studenten 'anti-kraak' in een voormalige pastorie. Mooi gelegen aan de rand van het centrum met uitzicht op Het Bossche Broek.

"Ik heb geluk gehad met deze kamer, hoewel we er wel flink werk in gestoken hebben. De Pastorie is helemaal opgeknapt, geschilderd en op sommige plekken asbest-vrij gemaakt. Maar ook dit is tijdelijk. Als er een andere bestemming komt, moeten wij er uit."

Kraken

Wekelijks moet hij mensen teleurstellen die aan hem vragen of er nog een kamer vrij is. Want veel van zijn studiegenoten nemen dagelijks de bus of de trein, omdat het ze niet lukt in Den Bosch aan goede woonruimte te komen.

"Er zijn verschillende alternatieve wooninitiatieven gestopt en daar is weinig voor in de plaats gekomen. Dus de gemeente moet meer compenseren en wellicht dat jonge woningzoekenden wat burgerlijk ongehoorzamer moeten worden en geschikte leegstaande panden kraken."