Tien jaar cel voor man die Bredanaar Berry van Gool doodstak

De man die vorig jaar juli Berry van Gool in diens woonplaats Breda doodstak, moet tien jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag bepaald. De dader komt ook uit Breda en is 32.

De celstraf komt overeen met de eis van justitie. De verdachte bekende tijdens een eerste politieverhoor al dat hij de 28-jarige Van Gool had omgebracht. Het slachtoffer werd neergestoken aan de Haven, hij was meermalen geraakt in zijn buik en heup. Volgens de rechter is doodslag bewezen. Enkele omstanders en voorbijgangers, onder wie twee vrienden van het slachtoffer, waren er getuige van.

Overleden in ziekenhuis

Het steekincident was in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli. Van Gool overleed enkele uren later in een ziekenhuis. De verdachte had in de periode dat de steekpartij was, geen vaste woon- of verblijfplaats. De tijd die hij in voorarrest zat, wordt afgetrokken van de celstraf, die de rechter hem oplegde. Hij moet ook een schadevergoeding van ruim veertigduizend euro betalen. De rechter: "Door zijn handelen heeft de verdachte het slachtoffer, een jongeman die midden in het leven stond, het belangrijkste dat hij had, te weten zijn leven, ontnomen."

'Intens groot verdriet'

Het doodsteken van Van Gool heeft bij de nabestaanden van het slachtoffer een intens groot en onherstelbaar verdriet veroorzaakt, zo oordeelde de rechter. Dit bleek onder meer uit de verklaringen van de ouders en de zus van Van Gool, die tijdens de zitting werden voorgelezen.

