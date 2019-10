Verdachte tegen rechter: 'Ik heb Berry van Gool doodgestoken aan de Haven in Breda'

De verdachte van een dodelijke steekpartij die op 13 juli plaatsvond aan de Haven in Breda, heeft bekend. De 31-jarige man werd destijds direct na zijn daad opgepakt en gaf tijdens een eerste politieverhoor toe dat hij stadsgenoot Berry van Gool (28) om het leven heeft gebracht. Dat heeft zijn advocaat Karin Blonk woensdag bevestigd op een tussentijdse zitting van de rechtbank in Breda.

Blonk wil verder geen toelichting geven op de bekentenis van haar cliënt. Wel is duidelijk dat de verdachte zijn verhaal wil doen tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Volgens de advocaat zal die waarschijnlijk in januari plaatsvinden.

Motief

Berry van Gool werd in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli neergestoken en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De nabestaanden hopen dat de toedracht van de steekpartij aan het licht komt tijdens de rechtszaak. Ook over het motief van de dader bestaat onduidelijkheid. De man, geboren in Breda, had op het moment van de steekpartij geen vaste woon- of verblijfplaats.

De steekpartij veroorzaakte veel onrust in Breda. Van Gool was in korte tijd het tweede dodelijke slachtoffer van geweld in het uitgaansgebied. Eind 2018 werd Paul Pluijmert doodgestoken na een avondje uit.

Burgemeester Paul Depla kondigde deze zomer strenge maatregelen aan. De politie mag nu tot maart bezoekers in het stadscentrum preventief fouilleren.

