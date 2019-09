'Veel mensen dragen een mes en dat moet stoppen', zegt burgemeester Paul Depla van Breda

Wanneer is nog onduidelijk, maar dat in de Bredase binnenstad in de toekomst preventief gefouilleerd gaat worden om het geweld te stoppen, staat vast. Zondag werden buiten het stadscentrum drie jongeren neergestoken, in de wijk Westerpark. "We willen eigenlijk voorkomen dat mensen met steekwapens rondlopen in de stad, dat moet stoppen", zegt burgemeester Paul Depla.

Speelt in Westerpark ook een veiligheidsprobleem en is het daar wellicht ook nodig en mogelijk om preventief te gaan fouilleren? Burgemeester Paul Depla: "Ik laat nu uitzoeken of in dit gebied, rond het Westerpark en Tuinzigt daar ook sprake van is. Maar het lijkt me nog niet aan de orde."

Burgemeester Paul Depla zegt dat wordt onderzocht waar preventief fouilleren een mogelijkheid is. "Dat is een middel dat je alleen in kan zetten, als je ook andere maatregelen neemt. Je kunt dat niet zomaar doen. Er moet echt een basis zijn in het aantal incidenten dat in een bepaald gebied plaatsvindt, dat laat ik nu uitzoeken. Anders mag je volgens de wet niet eens preventief fouilleren, omdat het ook een inbreuk is op iemands rechten. Want iedereen kan dan worden gefouilleerd."

Gewelddadig weekend

Een 'forse maatregel', noemt Depla het preventief fouilleren. Maar in de Bredase binnenstad gaat het zeker wél gebeuren. Het besluit daartoe werd genomen na een bijzonder gewelddadig weekend in Breda in juli van dit jaar. Een man van 28 werd toen neergestoken aan de Haven in het centrum van de stad. Later overleed hij aan zijn verwondingen.

Een dag later mondde een verkeersruzie op de Ettensebaan, vlakbij de Ikea, ook uit in een steekpartij. Een 32-jarige man werd meerdere keren gestoken en werd onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Eind mei was station Breda Centraal het decor voor een ernstig steekincident. Bij de fietsenstalling aan de noordkant van het station werd een 23-jarige man in zijn nek gestoken. De dader sloeg op de vlucht en werd later in Duitsland opgepakt.

19 augustus was in Breda opnieuw een gitzwarte dag. Het 15-jarige meisjes Megan werd in het huis van haar moeder neergestoken door een klasgenoot, ze zou een relatie met hem hebben gehad. Het meisje overleefde de aanval niet.

Steekpartijen in heel verschillende delen van de stad, met heel uiteenlopende achtergronden. Het is geen compleet overzicht, want dit jaar waren er bijvoorbeeld ook nog gewelddadige berovingen waarbij gestoken werd.

'Veel mensen met steekwapens'

Paul Depla geeft aan dat hij na het meest recente steekincident zondag in de wijk Westerpark met zijn gedachten vooral bij de slachtoffers was. Maar daarna bekroop hem een gedachte die hij al eerder had: "Er zijn tegenwoordig wel heel erg veel mensen die met een steekwapen rondlopen en dat wapen ook nog gebruiken. En dat moet echt stoppen. Dat zorgt voor situaties die je in je stad niet wil, die we in Brabant niet willen. En die we ook gemeenschappelijk moeten aanpakken."

In de binnenstad moeten zogeheten 'sfeerbeheerders', een goede verlichting en straks het preventief fouilleren voor een ommekeer zorgen. Maar de steekpartij in Westerpark lijkt los te staan van het uitgaansleven. Daarover zegt de burgemeester: "Dan moet je gaan kijken, wat is nu precies de achtergrond geweest en welke maatregelen kun je nemen. En dan is het heel belangrijk om ook het motief van de dader te kennen, om te weten hoe we dat met elkaar hadden kunnen voorkomen. Of de kans erop hadden kunnen voorkomen, want je sluit het nooit helemaal uit. Maar we moeten die kans zo klein mogelijk laten zijn."